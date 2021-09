Chargeurs : bondit après un excellent semestre

(Boursier.com) — En tête du SRD, Chargeurs s'envole de 7,6% à 24,7 euros après avoir réalisé un excellent premier semestre. Le groupe a dégagé sur la période un Ebitda de 46,3 millions d'euros contre 32,5 ME au premier semestre 2019, pour un chiffre d'affaires de 372,4 millions d'euros, en croissance organique de 11,6%. Le cash-flow opérationnel ressort à 58 ME.

Faisant l'hypothèse que la reprise se généralisera d'ici le début d'année prochaine, le groupe exprime "un haut niveau de confiance pour 2022", qui devrait bénéficier par ailleurs des changements accélérés mis en place pendant la crise. Le groupe entend par ailleurs capitaliser sur ses importantes liquidités disponibles pour accélérer sa stratégie d'acquisitions ciblées et créatrices de valeur. Chargeurs confirme les objectifs 2025 du programme 'Leap Forward', un CA d'au moins 1,5 milliard d'euros et un résultat opérationnel des activités de 150 ME, avec un endettement net très maîtrisé.

Le remplissage du carnet de commandes sur les activités historiques et la meilleure visibilité devraient offrir un fort rebond qui se matérialisera pleinement sur l'exercice 2022, affirme Oddo BHF. Le broker réitère son avis 'surperformer' et sa cible de 29 euros.

Midcap Partners parle de résultats excellents, dépassant largement ses attentes. La véritable accélération de l'activité et des résultats devrait être visible sur 2022 avec également de nouvelles opérations de croissance externe, notamment sur CHS. Bref, une publication de très haut niveau qui conforte le broker dans sa recommandation 'acheter' avec une cible relevée de 29 à 32 euros.