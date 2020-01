Chargeurs : bien armé ?

Chargeurs : bien armé ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Chargeurs grimpe de 0,3% ce vendredi à 17,28 euros, alors que le chiffre d'affaires annuel du groupe s'est élevé à 626,2 ME, en croissance de +9,2% par rapport à 2018. Cette progression est portée notamment par l'intégration avec succès de PCC Interlining et les acquisitions opérées au sein de Chargeurs Museum Solutions, anciennement Chargeurs Technical Substrates.

Au 4ème trimestre 2019, le chiffre d'affaires est ressorti en progression de + 1,1% par rapport à 2018, s'établissant à 153,7 ME, en raison notamment de la forte croissance de Chargeurs Museum Solutions, portée par l'intégration de Design PM. La croissance interne au 4ème trimestre est quant à elle à considérer au regard d'une base de comparaison 2018 qui était élevée.

Chargeurs a réalisé un résultat opérationnel des activités de plus de 41 ME. Ces performances intègrent le pic temporaire et désormais passé d'investissements du Programme Game Changer, et intègre en fin d'année 2019 l'impact d'un attentisme temporaire des marchés américains et asiatiques juste à la veille de la conclusion de l'accord tarifaire sino-américain.

Effets report

Dans un environnement de tarifs douaniers clarifié et fort des investissements réalisés dans le cadre du Programme 'Game Changer', Chargeurs devrait bénéficier d'effets report aux Etats-Unis et d'une dynamique porteuse sur l'exercice 2020.

Grâce à un retour sur investissements du Programme Game Changer et des acquisitions, ce millésime 2020 devrait, à environnement macroéconomique constant par rapport à 2019, générer un accroissement significatif de la marge opérationnelle des activités et de sa génération de cash sur l'année...

"Après un exercice globalement décevant, nous restons acheteur de Chargeurs, avec un TP inchangé de 23 euros, compte tenu du respect de la feuille de route du plan ambitieux de M&A, de la confiance du management et d'un momentum qui devrait nettement s'améliorer sur le S1 (base de comparaison très favorable CA S1 -1,9% à ptcc MOC S1 -160bp) avec notamment le retour à une dynamique beaucoup plus positive de CPF" commente Portzamparc en restant donc positif sur le dossier.