Chargeurs baisse encore malgré les annonces en Arabie Saoudite

(Boursier.com) — Septième séance de repli pour Chargeurs qui abandonne encore 0,5% à 11,5 euros au lendemain de l'annonce d'un renforcement de ses positions en Arabie Saoudite. Via sa filiale Chargeurs Museum Studio, le groupe va créer une joint-venture avec deux sociétés saoudiennes, Knowliom et Zamil Group Trade & Services, afin d'accroitre ses capacités locales pour accompagner le développement des mégaprojets saoudiens dans le domaine culturel.

Par ailleurs, afin de bénéficier d'un accès compétitif aux matières premières (film de LDPE et énergie) et d'un positionnement stratégique au carrefour de l'Europe et de l'Asie, Chargeurs Advanced Materials a décidé de mettre à l'étude un projet de construction d'une capacité de production complémentaire.

Toujours convaincu de la nette sous-valorisation du groupe, TP ICAP Midcap réitère sa recommandation à 'achat' sur le titre et sa cible de 24 euros.