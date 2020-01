Chargeurs annonce une acquisition stratégique aux Etats-Unis

Chargeurs annonce une acquisition stratégique aux Etats-Unis









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Chargeurs annonce avoir conclu un accord en vue d'une acquisition stratégique majeure aux Etats-Unis dans le secteur des services aux musées. L'acquisition à venir du leader américain D&P Incorporated permet à Chargeurs de se positionner en leader mondial dans le marché prometteur des solutions intégrées et de l'expérience visiteur dans les musées à travers le monde, en intégrant :

-La plus grande plateforme américaine de solutions intégrées pour les musées, qui réalisera en année

pleine à fin 2020 un chiffre d'affaires supérieur à 45 M$ avec un taux de marge opérationnelle des

activités supérieur à 10% ;

-Une équipe solide et innovante, conduite par la famille Barnwell qui continuera de diriger

l'entreprise au quotidien ;

-L'acteur américain iconique des services industriels aux musées avec un portefeuille unique de

réalisations et un carnet de commandes signées d'environ 50 M$, soit plus d'un an de chiffre

d'affaires ;

-Chargeurs Technical Substrates devient Chargeurs Museum Solutions.

Chargeurs Museum Solutions réunit dorénavant la plus large offre mondiale d'aménagements de musées travaillant avec les grandes institutions, les curateurs, les architectes et designers de réputation mondiale et pèse en année pleine plus de 100 ME de chiffre d'affaires. L'ensemble dépassera ainsi avec deux ans d'avance son objectif de chiffre d'affaires, avec un EBITDA en année pleine supérieur à 14% et un ROPA supérieur à 10%.

"L'acquisition de D&P est un tournant stratégique, Chargeurs devient le champion mondial des services aux musées, nouveau marché de luxe expérientiel en forte croissance et à très haute valeur ajoutée. Grâce à notre programme de transformation Game Changer, nous aurons réussi en moins de deux ans à construire et prendre la tête d'un marché de niche mondial à très fort potentiel et à offrir à nos clients des synergies et un continuum de solutions unique au monde. La création de Chargeurs Museum Solutions(CMS) nous permet de combiner les expertises de pointe de nos pépites industrielles et de services au service direct et indirect des plus grandes institutions muséales du monde. Avec l'apport de D&P, nous dépasserons avec deux ans d'avance le seuil de 100 ME de chiffre d'affaires et plus de 10% de taux de marge opérationnelle des activités en année pleine à fin 2020 pour CMS. Chargeurs réalisera plus de 750 ME de chiffre d'affaires en année pleine à fin 2020" a déclaré Michael Fribourg, PDG du Groupe Chargeurs.