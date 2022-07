Chargeurs annonce une acquisition en Italie

(Boursier.com) — Chargeurs rachète l'éditeur de luxe et producteur italien Skira Editore, qui rejoint sa branche Museum Studio.

Bientôt centenaire, "Skira est l'une des marques culturelles globales les plus prestigieuses au monde et l'une des références éditoriales iconiques dans les univers des arts, de la création, du luxe, de la mode et de l'hospitalité de prestige", se félicite Chargeurs.

Skira s'est imposé comme un expert multimédia de la production de contenus culturels multilingues : éditions d'ouvrages et catalogues haut de gamme, production audiovisuelle, conception et production de grandes expositions, créations digitales, visites virtuelles, conception de réalité augmentée, développement de produits dérivés, gestion d'espaces...

Skira dispose également d'une filiale en France, emploie près de 45 personnes et réalise de façon normative plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Cette opération financée en numéraire constitue la 7ème acquisition de Chargeurs dans le domaine des services aux

musées. Elle accélère la consolidation de ce marché en forte croissance, dont l'offre reste fragmentée.