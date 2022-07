(Boursier.com) — Chargeurs annonce créer les pôles d'activités stratégiques Technologies, Luxe et Diversification pour refléter l'accélération de sa stratégie de création de valeur.

Les activités du groupe seront désormais présentées au sein de 3 pôles d'activités afin de mettre en valeur les modèles de croissance et de transformation des métiers

* Le pôle "Technologies" comprendra Chargeurs Protective Films et Chargeurs PCC Fashion Technologies, leaders mondiaux de niches technologiques et de services, qui continueront en son sein de reporter leurs performances propres

- Chargeurs Protective Films accélère son développement, axé sur le verdissement de ses outils industriels et de son offre de produits et de services, et sur une expansion géographique vers de nouveaux territoires

- Chargeurs PCC Fashion Technologies continue de bénéficier de la croissance du marché de la mode et de la forte demande des clients pour des produits durables

- Senfa Technologies, pépite spécialisée dans les textiles techniques, sera désormais consolidée dans Chargeurs PCC Fashion Technologies, afin d'étendre ses débouchés et renforcer les savoir-faire de ce métier

* Le pôle "Luxe" comprendra Chargeurs Luxury Materials, Chargeurs Museum Solutions, Chargeurs Healthcare Solutions et Swaine, acteurs de référence dans les nouvelles catégories du

luxe.

- Chargeurs Luxury Materials est rebaptisé Chargeurs Luxury Fibers (CLF), pour refléter l'extension de l'offre de services du label Nativa à d'autres fibres naturelles

- Chargeurs Museum Solutions devient Chargeurs Museum Studio (CMS), marque mondiale leader des services aux musées, aux fondations et aux entreprises

- Chargeurs Healthcare Solutions est renommé Chargeurs Personal Care (CPC), pour refléter la diversification de ses activités vers l'offre de soins personnels et de bien-être

- Swaine accélère son développement comme marque d'accessoires de luxe à forte désirabilité

* Le pôle Diversification comprendra les intérêts minoritaires futurs, financiers ou stratégiques, du Groupe

Maintien inchangé des directions générales métiers actuelles

- Développement de synergies en matière d'innovation, de greenification et de supply chain au sein du pôle Technologies

- Mise en oeuvre de synergies en matière de marketing, d'e commerce et de traçabilité au sein du pôle Luxe.

Confirmation des objectifs du programme Leap Forward 2025

-Objectifs de chiffre d'affaires (1 MdE) et de ROPA (100 ME) organiques à l'horizon 2025 maintenus

-Accélération de la stratégie d'acquisitions, notamment au sein des métiers CMS et CPC

-Maintien d'un levier d'endettement maîtrisé.