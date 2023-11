Chargeurs : Amorce de reprise chez Chargeurs Advanced Materials

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires Groupe de Chargeurs au T3 ressort à 150,8 ME, en repli de 7,6% en organique et -13,8% en données brutes. Le groupe souligne des signaux positifs de reprise chez Chargeurs Advanced Materials au T3 et au début du T4 2023 avec :

*Des volumes mensuels vendus en septembre et octobre 2023 supérieurs à ceux de 2022;

*5 mois consécutifs d'entrées de commandes mensuelles supérieures à 2022.

Au vu de ces signaux positifs et des besoins structurels de ses marchés, le Groupe réaffirme son scénario de redressement progressif de CAM, leader mondial des films de process, et s'attend à ce qu'en 2024 les clients aient besoin de reconstituer des stocks à un niveau plus normatif

Chargeurs Museum Studio maintient une forte dynamique de croissance, avec une progression organique de +13,6% au T3 2023, comparé à un T3 2022 qui avait bénéficié d'un saut de croissance.

La division confirme son objectif de 120 ME de chiffre d'affaires pour 2023 (en croissance supérieure à 35% vs 2022) et de nouveau une croissance à deux chiffres en 2024 pour atteindre 150 ME.

Chargeurs, dont plusieurs métiers permettent d'avoir une vision amont du cycle économique, confirme son ambition d'atteindre en 2024 un chiffre d'affaires total supérieur à 800 ME, une marge d'EBITDA comprise entre 9% et 10% et un multiple Dette / EBITDA inférieur à 3x.

Michaël Fribourg, Président-Directeur Général du groupe Chargeurs, a déclaré : "En raison de leur nature et de leur position dans le cycle, les métiers de Chargeurs bénéficient fin 2023 d'un environnement nettement moins incertain qu'il y a un an. L'amorce de reprise chez CAM augure de perspectives encourageantes pour les prochains trimestres et surtout pour l'année 2024, après un exercice 2023 qui était dans son ensemble logiquement attendu comme difficile pour notre moteur historique de croissance. CAM aura été pénalisé plusieurs mois par la crise de l'énergie et le déstockage ou l'attentisme observés dans plusieurs filières industrielles. Dans le même temps, nos nouveaux moteurs de croissance confirment leur bonne performance commerciale : Chargeurs PCC Fashion Technologies a réussi à maintenir stable son chiffre d'affaires en données organiques et Chargeurs Museum Studio confirme sa forte croissance, en chiffre d'affaires et en résultat opérationnel pour l'année. Comme toujours, Chargeurs reste prudent sur les tendances macroéconomiques et met en oeuvre sa discipline et sa flexibilité opérationnelles et financières pour tirer profit du rebond en 2024. Dans un contexte d'ambition et de prudence, le Groupe se concentre sur le développement, l'optimisation et la valorisation de son portefeuille d'actifs, qui compte quatre leaders mondiaux dans des activités indispensables aux clients. Ce portefeuille diversifié aura démontré à travers les cycles son profil à la fois protecteur et offensif."