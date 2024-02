Chargeurs : amélioration attendue en 2024 avec des éléments de prudence

(Boursier.com) — Après une année 2023 "exceptionnellement défavorable", Chargeurs attend une amélioration en 2024 avec toutefois des éléments de prudence, après un croissance organique pour les deux pôles au T4 2023.

Pour l'exercice 2023, le chiffre d'affaires du Groupe a reculé de 6,9% en données organiques, résultant de la faible contribution de CAM, heurté par un environnement difficile plus de la moitié de l'année. Le groupe souligne cependant le succès remarquable (+33,5%) chez Chargeurs Museum Studio, qui atteint son objectif de 120 ME de chiffre d'affaires en 2023.

Le ROPA Groupe s'est établi à 26,6 ME, en retrait de 42,3% vs 2022, affecté par le ROPA exceptionnellement bas de CAM et inférieur à ses niveaux normatifs. Le RNPG est positif à hauteur de 1,5 ME, comparé à 22,1 ME en 2022.

L'OPA en cours est une "opportunité significative de liquidité pour les actionnaires qui ne peuvent pas ou ne veulent pas attendre les pleins effets d'une normalisation de l'activité" souligne la direction, avec une possibilité d'apport jusqu'au 13 mars 2024. L'offre est conditionnée à l'atteinte d'un seuil de 50% pour les initiateurs.