Chargeurs acquiert The Cambridge Satchel Company

(Boursier.com) — Chargeurs a finalisé l'acquisition de The Cambridge Satchel Company - Satchel -, marque britannique de référence sur le marché de la maroquinerie de haute qualité à prix accessibles.

Fondée en 2008 par Julie Deane CBE, Satchel crée, fabrique et distribue une gamme de sacs et de cartables en cuir haut de gamme. Basée à Cambridge, la société compte plus de 60 employés et dispose sur son site de Leicester d'un outil industriel de dernière génération, lui permettant de développer une offre Made in Britain reconnue pour sa qualité.