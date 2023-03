Chargeurs : +10% après les annonces !

(Boursier.com) — Chargeurs grimpe de 10% ce jeudi à 15,50 euros, alors que le groupe a annoncé un ROPA 2022 de 45,4 ME dans le haut des attentes, malgré l'inflation et la volatilité records... Chargeurs bénéficie de son modèle diversifié et accélère dans "l'ultra-premium".

Le Chiffre d'affaires ressort ainsi à 746,4 ME, deuxième meilleure performance depuis plus de 10 ans avec des gains de parts de marché dans tous les métiers. La Marge brute est en progression de 80 points de base à 26,1% du CA, démontrant le pricing power des métiers. Hors activités sanitaires, qui présentaient un niveau atypique en 2021, le groupe a réalisé une croissance organique de 8,7% de son chiffre d'affaires et de 22,4% de son EBITDA. Le ROPA est à 45,4 ME (+41,7% hors activités sanitaires). Le Résultat net part du Groupe s'établit à 22,1 ME et le dividende est proposé à 0,76 euro par action.

Les nouveaux moteurs contributifs du groupe montent en régime, avec une visibilité prometteuse. Chargeurs Museum Studio confirme son élan commercial, facteur d'accélération à venir.

Les marques de luxe B2C à haut potentiel du groupe sont regroupées dans Chargeurs Personal Goods. Le succès de NATIVA valide ainsi la transformation du modèle économique de Chargeurs Luxury Fibers.

Portzamparc parle d'une publication en ligne qui confirme à ce stade son scénario 2023 malgré un discours plus optimiste sur les perspectives... "En première approche et dans l'attente de la réunion d'analystes de ce matin, nous confirmons notre opinion 'Acheter' et notre objectif de cours 23 euros" conclut l'analyste.