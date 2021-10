ChargePoint Holdings : nouvelles étapes

(Boursier.com) — ChargePoint Holdings Inc, l'un des principaux réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) au monde, annonce de nouvelles étapes importantes dans le cadre de sa croissance, notamment la finalisation de l'acquisition de la principale plateforme européenne d'e-mobilité has·to·be.

"Aujourd'hui, nous annonçons l'accélération de notre position de leader sur le marché européen de la recharge des VE avec la finalisation de notre acquisition de has·to·be, qui, combinée à notre acquisition de ViriCiti et à notre large portefeuille existant de solutions d'infrastructure de recharge, positionne ChargePoint favorablement dans les segments commerciaux et de gestion flotte. Avec ces acquisitions, nous avons élargi notre vivier de talents et développé un centre de R&D à la pointe de la technologie en Europe", a déclaré Pasquale Romano, PDG de ChargePoint. "Ces étapes clés renforcent encore notre engagement envers le marché européen de la recharge des VE, afin de compléter notre position de leader de la recharge en Amérique du Nord."

Des acquisitions stratégiques

ChargePoint a finalisé l'acquisition de has·to·be, fournisseur de be.ENERGISED, une plateforme logicielle d'entreprise et de recharge de VE basée sur le cloud. La transaction est évaluée à 250 millions d'euros payés en cash et en actions. La plateforme logicielle complète de has·to·be répond à la complexité et à la fragmentation du paysage européen actuel de la recharge et est compatible avec les stations de recharge et les services d'e-mobilité européens les plus répandus.

L'acquisition de has·to·be par ChargePoint va accélérer sa position dans l'écosystème de la recharge en Europe.

En août 2021, ChargePoint a annoncé l'acquisition de ViriCiti, un fournisseur de solutions d'électrification pour les eBus et les flottes commerciales, avec une base de clients en Europe et en Amérique du Nord. Avec les acquisitions combinées d'has·to·be et de ViriCiti, ChargePoint dispose désormais de l'ensemble le plus complet de solutions pour les flottes électrifiées en Europe et en Amérique du Nord. Du concept à l'installation, le portefeuille de solutions de ChargePoint comprend tout ce dont les flottes ont besoin pour s'électrifier et optimiser leur approvisionnement au fur et à mesure de leur croissance. Le logiciel de gestion de flotte, les solutions de recharge rapide CA et CC, couplées aux fonctionnalités télématiques apportées par ViriCiti, équilibrent les coûts de recharge et la disponibilité opérationnelle pour les flottes de toutes tailles, faisant de ChargePoint un partenaire clé dans l'électrification efficace et rapide de tout type de flotte.

ChargePoint est désormais l'un des plus grands réseaux de recharge en Amérique du Nord et en Europe avec plus de 150 000 bornes de recharge accessibles sur son propre réseau. ChargePoint travaille avec l'ensemble du secteur pour permettre aux conducteurs de se déplacer sur les réseaux en Amérique du Nord et en Europe, avec plus de 200 000 bornes en itinérance accessibles aux conducteurs de VE. ChargePoint est également fier de souligner que trois milliards de kilomètres électriques ont été parcourus sur le réseau et que les conducteurs ont évité plus de 450 millions de litres d'essence, évitant ainsi plus de 450 000 tonnes métriques d'émissions de gaz à effet de serre (GES).