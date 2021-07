ChargePoint : accord d'acquisition pour has-to-be

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ChargePoint Holdings Inc, réseau majeur de recharge de véhicules électriques (VE) opérant en Amérique du Nord et en Europe, annonce avoir signé un accord définitif pour acquérir has-to-be, un fournisseur de services d'e-mobilité offrant une plateforme logicielle de recharge européenne.

Selon les termes de l'accord, ChargePoint va acquérir has-to-be pour un prix d'achat total d'environ 250 millions d'euros, sous réserve d'ajustements, à payer en espèces et en actions. La transaction devrait être conclue en 2021, sous réserve de la satisfaction des approbations réglementaires et des autres conditions de clôture habituelles.

Pasquale Romano, Président et PDG de ChargePoint, déclare : "En tant que leader du marché nord-américain, notre investissement continu en Europe est essentiel pour notre stratégie de croissance. Nous sommes ravis d'annoncer cet accord pour acquérir has-to-be, un leader à part entière, composé d'une équipe talentueuse, et d'une base impressionnante de clients engagés dans l'e-mobilité via une technologie solide. Nos actifs combinés devraient nous permettre d'accélérer notre leadership, alors que l'électrification continue de s'imposer sur tous les continents."