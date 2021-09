CGI et Thélem assurances prolongent leur partenariat au service de la gestion des activités d'assurance dommages (IARD)

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — CGI , leader mondial du conseil et des services IT de bout en bout, annonce le renouvellement, pour une durée de 5 ans, de son partenariat avec Thélem assurances, groupe mutualiste qui pratique les assurances de personnes, de biens et de responsabilités pour les particuliers et les professionnels.

Dans ce cadre, CGI, intégrateur reconnu de la solution GraphTalk AIA en France, assurera la maintenance et l'évolution du système de gestion des activités IARD (incendies, accidents et risques divers) de Thélem assurances, via la mise à disposition de prestations de conseil, intégration, développement, ainsi que formation et maintenance. CGI assurera ces services à valeur ajoutée avec une équipe en proximité et le support de son centre d'expertise GraphTalk AIA.

Placé au coeur de l'activité de l'assureur, l'ERP de gestion des activités d'assurances IARD est un outil incontournable pour répondre aux enjeux du secteur dans un contexte de concurrence accrue. La performance et l'agilité du système coeur de métier sont indispensables pour assurer la qualité des prestations délivrées aux clients telles que la tarification, la prise en compte des nouvelles souscriptions, la vie des contrats et la gestion des sinistres, de leur saisie jusqu'au paiement, ainsi que la gestion des activités liées à la commercialisation et l'évolution des offres.