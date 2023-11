CGI et Google élargissent leur partenariat pour stimuler l'innovation sectorielle liée à l'utilisation responsable de l'IA générative

(Boursier.com) — CGI a annoncé aujourd'hui l'expansion de son partenariat avec Google pour stimuler l'innovation quant à l'utilisation responsable des technologies issues de l'intelligence artificielle (IA). Ce partenariat aidera les clients à accélérer le rendement de leurs investissements dans de nouveaux cas d'utilisation d'IA générative propres à leur secteur d'activité.

Dans le cadre de cette entente, CGI tirera parti de Google Cloud Platform (Google Cloud) pour améliorer les capacités de sa solution CGI PulseAIMC, une plateforme d'hyperautomatisation et de prise de décisions qui utilise l'IA et les modèles d'apprentissage machine pour offrir une automatisation intelligente hautement performante des processus.

"L'IA demeure le sujet de l'heure pour nos clients à l'échelle mondiale, qui sont à la recherche de conseils fiables de la part de CGI sur la façon de passer de manière responsable de l'expérimentation de l'IA à sa mise en oeuvre, a indiqué George D. Schindler, président et chef de la direction de CGI. Notre partenariat élargi avec Google est l'une des alliances mondiales clés qui nous permettra de développer et de proposer des solutions et services fondés sur l'IA à nos clients, en plus d'offrir davantage d'occasions de perfectionnement à nos conseillers."

"L'IA générative altère fondamentalement la façon dont plusieurs entreprises conduisent leurs activités, en ouvrant la voie à une nouvelle ère du nuage qui s'intègre dans presque tous les domaines d'une organisation, a souligné Thomas Kurian, chef de la direction de Google Cloud. En tirant parti des capacités de pointe en IA générative de Google Cloud, CGI peut aider ses clients à exploiter de nouvelles perspectives afin d'améliorer leurs activités et leur productivité."