CGI : CGI Federal Inc remporte un contrat pluriannuel du FEDSIM

(Boursier.com) — CGI Federal Inc, filiale d'exploitation en propriété exclusive de CGI Inc aux États-Unis, a annoncé avoir remporté un contrat pluriannuel du Federal Systems Integration and Management Center (FEDSIM) de la General Services Administration (GSA) des États-Unis pour le compte de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) en vue de moderniser les systèmes et technologies en soutien à sa mission de protéger la santé humaine et l'environnement.

Le contrat Information Technology Enterprise Development (ITED) comprend une période de base d'un an à financement progressif et six périodes d'option d'un an, pour une valeur totale de 522,6 millions $. En vertu de ce contrat, CGI travaillera de concert avec l'EPA afin de réimaginer son portefeuille technologique au niveau des applications, des plateformes et de l'organisation en vue de promouvoir la vision de l'Agence pour un développement sécurisé, agile et efficace.