CGI accompagne l'ADEME dans l'accélération de sa transformation numérique

(Boursier.com) — CGI , leader mondial du conseil et des services IT end to end, annonce avoir remporté un contrat avec l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, pour accélérer la digitalisation de ses relations partenaires à travers l'implémentation de la solution CRM de Salesforce pour ses 900 collaborateurs. Ce contrat est prévu pour une durée de 6 ans.

L'ADEME souhaite améliorer l'accompagnement proposé à ses nombreux partenaires - particuliers, entreprises, collectivités, associations, etc., ainsi que centraliser et optimiser les tâches de ses collaborateurs. C'est dans ce contexte que l'Agence a amorcé dès 2018 un vaste plan de transformation et d'accélération numérique.

"Nous accompagnons l'ADEME dans sa transformation depuis plus de 10 ans et c'est une véritable fierté pour CGI. Avec ce nouvel outil, les équipes de l'Agence pourront se concentrer sur la relation avec leurs parties prenantes dans un contexte où la transition écologique est un enjeu clé des politiques publiques. Nos équipes sont pleinement mobilisées pour réussir la transformation de l'ADEME", a commenté Thierry VANDENBROUCKE, Vice-Président pour la Région Centre Ouest de CGI.