CGG : une étude en Asie du sud-est pour le stockage de CO2

(Boursier.com) — CGG a livré une nouvelle étude pour l'évaluation des sites potentiels de stockage de dioxyde de carbone de la région en forte croissance du sud-est asiatique.

Destinée à tous les acteurs du domaine de la capture, de l'utilisation et du stockage de dioxyde de carbone, cette étude classe et hiérarchise les opportunités à grande échelle et couvre une superficie de plus de 6 millions km2 à travers 58 bassins en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam.

L'étude et les données qui y sont associées sont dès maintenant disponibles sous condition de licence.