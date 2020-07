CGG : trimestre marqué par l'impact du Covid-19 et la baisse du prix du pétrole

(Boursier.com) — CGG présente un Chiffre d'affaires et un EBITDA impactés par les crises au T2. Le Chiffre d'affaires est de 239 M$, le résultat opérationnel de (32) M$ et résultat net de (147) M$.

Le chiffre d'affaires des activités ressort à 202 M$, en baisse de 41% d'une année sur l'autre.

Geoscience : une activité résiliente malgré la baisse du carnet de commandes

Multi-Clients : activité soutenue par le bon préfinancement des programmes

Equipement : baisse de la demande et retard des livraisons liées au Covid-19

EBITDAs des activités de 68m$, en baisse de 60% et une marge de 34%

Résultat Opérationnel des activités de (53)m$

Informations supplémentaires

L'EBITDAs ajusté des activités est de 76m$, avant 7m$ de coûts cash non récurrents liés au plan Covid-19, en baisse de 56% et une marge de 37%.

Le Résultat Opérationnel ajusté des activités est de (5)m$, avant (49)m$ de charges non récurrentes qui incluent principalement (17)m$ de réévaluation à la juste valeur de certains actifs et à des charges limitées de $(24)m de dépréciation des écarts d'acquisition.

Solides liquidités

Les liquidités à fin juin 2020 sont de 546m$ et dette nette - avant IFRS 16 de 626m$.

Cash Flow libre des activités au T2 2020 de (5)m$.

Cash-flow net au T2 2020 de (77)m$, qui inclut (25)m$ de coûts cash non récurrents au titre du Plan 2021 et du plan Covid-19.

Cash Flow net au S1 2020 de (60)m$, qui inclut (54)m$ de coûts cash non récurrents au titre du Plan 2021 et du plan Covid-19.

Ajustement rapide de la structure de coûts

La baisse des coûts cash du Groupe attendue par les différents plans d'économie (Plan 2021 et plan Covid-19) est estimée à 35 millions$ en 2020 et à 135 millions$ sur une base annuelle, dont 90 millions$ de coûts cash.

Coûts cash du plan Covid-19 estimés à (30) millions$ en 2020 dont (4) millions$ au S1 2020.

(94) millions$ de charges exceptionnelles enregistrées au second trimestre 2020

La crise économique globale déclenchée par la pandémie du Covid-19 et la forte baisse du prix du pétrole et des dépenses E&P a conduit CGG a réalisé un test complet de dépréciation à fin juin 2020 et à mettre en oeuvre très rapidement des mesures d'économies supplémentaires "plan Covid-19". (94) millions$ de charges exceptionnelles ont été enregistrées au second trimestre 2020.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré : "Le marché des géosciences a poursuivi sa détérioration ce trimestre, les clients redéfinissant leurs portefeuilles à la suite d'une nouvelle révision en baisse de leurs dépenses E&P. Nos priorités restent centrées sur la sécurité de nos employés, la préservation de la trésorerie et la bonne continuité opérationnelle de nos opérations, par ailleurs excellente ce trimestre malgré la propagation mondiale du COVID-19. Nous mettons en place rapidement les mesures nécessaires pour adapter notre structure de coûts à cet environnement, tout en nous concentrant sur nos technologies différenciées et nos investissements multi-clients clés. Avec un bilan sain, des plans d'adaptation et une stratégie solides, je reste convaincue que CGG est bien positionnée pour réussir à traverser ces crises et continuer de servir avec succès ses clients dans leurs objectifs d'optimisation de leur production, d'évaluation des réservoirs et d'exploration de proximité."