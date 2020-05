CGG tient le choc au 1er trimestre, 624 M$ de Trésorerie

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires des activités du Groupe est de 271 M$, en baisse de 4% d'une année sur l'autre. Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 34% en Géoscience, 38% en Multi-Clients (soit 73% du total pour GGR) et de 27% pour l'Equipement.

L'EBITDAs des activités du Groupe est de 123 M$, en hausse de 3% d'une année sur l'autre, soit un taux de marge de 45%.

Le résultat opérationnel des activités du Groupe est de -31 M$ suite à l'impact négatif de -69 M$ de la dépréciation de la valeur de la bibliothèque multi-clients.

L'ajustement lié à IFRS 15, au niveau du résultat opérationnel, est de -9 M$ et le résultat opérationnel IFRS du Groupe, après ajustement lié à IFRS 15, est de -40 M$. Le coût de la dette s'élève à -33 M$. Le montant total d'intérêts payés au cours du trimestre atteint -7 M$. Le résultat net des activités poursuivies est en perte de -72 M$.

Le résultat net Groupe est en perte de -98 M$. Le résultat net part du Groupe, après prise en compte des intérêts minoritaires, est de -99,4 M$ soit environ -89,7 ME.

Dans la crise actuelle, la société se concentre sur la gestion de sa liquidité, la réduction de ses investissements et des coûts cash, l'ajustement "si nécessaire" de son organisation et le maintien en parallèle de ses efforts de R&D. CGG dispose de 624 millions de dollars de trésorerie suite au premier trimestre et aucune dette obligataire à rembourser avant avril 2023.