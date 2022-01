CGG : terrain balisé

(Boursier.com) — CGG recule de 3% à 0,72 euro, alors que le chiffre d'affaires des activités du groupe au T4 2021 devrait s'établir autour de 301 M$ en hausse de 15% proforma (hors GeoSoftware) en séquentiel proforma (hors GeoSoftware) et de 12% sur un an proforma (hors GeoSoftware).

Le chiffre d'affaires du segment Géosciences devrait s'établir autour de 93 M$, en hausse de 37% en séquentiel proforma (hors GeoSoftware) et de 50% sur un an proforma (hors GeoSoftware).

Les ventes du segment Multi-Clients devraient s'établir autour de 114 M$, en hausse de 24% en séquentiel et de 12% sur un an. Les après-ventes multi-clients sont estimées autour de 55 M$.

Les ventes du segment Equipement devraient s'établir autour de 94 M$, en baisse de (7)% en séquentiel et de (11)% sur un an.

Le chiffre d'affaires des activités du Groupe CGG de l'année 2021 devrait s'établir autour de 941 M$.

CGG prévoit par ailleurs un cash-flow net 2021 positif d'environ 15 M$ hors coûts cash de refinancement de la dette de (40) M$. L'opération de vente et cession-bail de l'immeuble Galileo le siège social de CGG, a été décalée sur 2022 et est prévue d'être finalisée au premier semestre.

CGG anticipe à fin décembre 2021 une dette nette, avant IFRS 16, de l'ordre de 865 M$ et des liquidités de l'ordre de 320 M$, non compris la ligne de crédit renouvelable (RCF) de 100 M$.

"Ces résultats préliminaires devraient en première approche nous conduire à relever légèrement (+4%) notre attente d'EBITDA 2021... Le bon niveau de ventes MC au T4, qui est souvent un indicateur avancé pertinent, est encourageant" commente Portzamparc qui reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 0,81 euro. Les résultats définitifs du groupe seront publiés le 3 mars après bourse.