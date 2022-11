CGG : tente un rebond de... 1%

(Boursier.com) — Après sa chute libre de 24% hier, CGG reprend timidement 1% à 0,70 euro sur le marché parisien ce vendredi. Le titre a été sanctionné hier dans la foulée des résultats ressortis inférieurs aux attentes des analytes avec en parallèle une révision à la baisse de sa guidance 2022... Le titre n'avait plus connu une telle chute depuis mars 2020.

Parmi les dernières notes d'analystes, Kepler Cheuvreux a abaissé sa cible de 1,6 à 1,3 euro en restant à l'achat.

Le groupe parapétrolier a fait état d'un trimestre faible en raison de glissements de projets clients sur la fin d'année et 2023... Il a ainsi enregistré sur les trois mois clos fin septembre un chiffre d'affaires des activités de 217 M$, en baisse de 20% (-16% pro-forma sur un an), contre 253,3 M$ de consensus, et un EBITDAs des activités de 77 M$, en repli de 35%. Le cash-flow net est de -78 M$ sur la période, en raison notamment de 19 M$ de coûts cash liés à l'achat d'ION Software et de 40 M$ de variation négative du besoin en fonds de roulement et provisions principalement liés au segment SMO.

CGG anticipe désormais un chiffre d'affaires des activités 2022 autour de 900 M$, stable sur un an en proforma... L'EBITDAs des activités est attendu autour de 380 M$, en hausse de 10% sur un an et de 15% pro-forma, matérialisant une marge d'EBITDAs des activités en hausse à environ 42% grâce à un mix des activités plus favorable. En début d'exercice, le management visait un chiffre d'affaires des activités en augmentation d'environ 10%, et une marge d'EBITDA des activités d'environ 39-40%... "Malgré des cours du pétrole élevés, la reprise d'activité semble se décaler sur 2023" a commenté Portzamparc qui a aligné ses prévisions 2022 sur les guidances du management et a abaissé son objectif de cours à 0,80 euro en restant à 'Conserver'. "Il apparaît cependant encore un peu tôt pour se repositionner sur le titre compte tenue de la volatilité actuelle de ses résultats" conseille prudemment l'analyste.