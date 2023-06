CGG : Sercel livre un Système 508XT supplémentaire pour des études sismiques à grande échelle en Afrique du Nord

(Boursier.com) — CGG annonce ce jour la vente et la livraison imminente par Sercel d'un système d'acquisition terrestre 508XT de 60.000 traces et de 25 systèmes de contrôle de vibrateurs VE464 à un important fournisseur de services géophysiques en Afrique du Nord.

L'équipement, qui sera déployé dans le cadre d'un projet sismique 3D à grande échelle sur un terrain difficile et dans des conditions désertiques, renforce ainsi la présence déjà bien établie de Sercel en Afrique du Nord.

Grâce à sa conception flexible, la solution 508XT peut s'adapter à toutes les configurations et conditions de terrain, qu'il s'agisse de petites ou de très grandes équipes, dans des zones désertiques, arctiques, forestières, agricoles, urbaines ou de transition. Quant au système de contrôle VE464, il est doté de la technologie la plus avancée pour fournir les plus hauts niveaux de contrôle et de précision. Lorsqu'il est utilisé en combinaison avec le 508XT, il permet d'atteindre des niveaux de production sans précédent.

Emmanuelle Dubu, PDG de Sercel, a déclaré : "Ce contrat est le dernier en date d'une longue série d'attributions. Il souligne l'étroite collaboration que nous avons avec notre client et positionne notre système 508XT comme la référence pour les études sismiques en Afrique du Nord. En offrant à la fois une productivité maximale et une acquisition de données de très haute qualité sans compromis, les systèmes 508XT et VE464 sont parfaitement adaptés pour aider les clients à obtenir les images les plus précises du sous-sol de la région."