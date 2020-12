CGG : Sercel de nouveau sélectionné pour équiper une deuxième très grande équipe sismique terrestre en Arabie Saoudite

(Boursier.com) — CGG annonce ce jour l'attribution d'un deuxième contrat majeur à Sercel par un contracteur sismique portant sur la fourniture d'équipements sismiques terrestres pour une méga-équipe 3D en Arabie Saoudite. Sercel a également été attributaire d'un autre contrat pour équiper une étude 2D qui sera réalisée par ce même contracteur. Ces deux nouveaux contrats font suite à l'attribution récente à Sercel d'un contrat similaire pour équiper une autre méga-équipe 3D en Arabie Saoudite.

L'équipement sélectionné pour cette très grande équipe 3D inclut un système d'acquisition sismique Sercel 508XT de plus de 60.000 canaux et une flotte de plus de 30 camions vibrateurs Nomad 65 Neo, équipés de contrôleurs vibro-sismiques de pointe VE464. Ces équipements seront déployés à partir de mars 2021 et cette étude est prévue pour une durée de trois ans.

Emmanuelle Dubu, Directeur Général de Sercel, a déclaré : "L'attribution de ce deuxième contrat pour une très grande équipe terrestre en Arabie Saoudite renforce une position de Sercel déjà bien établie au Moyen-Orient. Notre équipement a été sélectionné grâce à la relation commerciale de long terme entretenue avec le client et à la fiabilité éprouvée de nos équipements sismiques dont la haute performance répond pleinement aux enjeux de ces études complexes et à haute productivité."