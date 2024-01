CGG : Sercel annonce ses nouvelles solutions

(Boursier.com) — Sercel a lancé sa nouvelle génération de systèmes d'acquisition terrestre 528TM et de contrôle de vibrateurs VE564TM qui améliorent "l'enregistrement, la fiabilité, la productivité et la fidélité des données", afin de répondre aux nouveaux défis à relever en matière d'acquisition sismique.

S'appuyant sur la technologie éprouvée et largement adoptée du 508XT de Sercel, le 528 est le système câblé le plus avancé du marché en apportant de nouvelles améliorations : le poids le plus léger et la consommation d'énergie la plus faible, lui permettant ainsi d'être alimenté par l'énergie solaire. Son architecture évolutive lui confère également une flexibilité maximale pour s'adapter à des projets de différentes tailles (des grandes étendues jusqu'aux petites surfaces), avec la même efficacité.