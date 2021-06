CGG sélectionné par Lundin Energy Norway AS

Crédit photo © CGG

(Boursier.com) — CGG annonce ce jour avoir été sélectionné par Lundin Energy Norway AS pour le traitement-imagerie d'une étude sismique 3D combinée fond de mer (OBN) et streamers actuellement en cours d'acquisition sur une zone de 3700 km2 du bassin de Nordkapp en mer de Barents.

Cette étude met en oeuvre TopSeis, la technologie sismique de déploiement de sources sismiques disposées directement au-dessus du dispositif de streamers, développée conjointement par CGG et Lundin, ainsi que des nodes distribués d'une façon éparse en fond de mer. Cette configuration innovante doit permettre d'imager les bassins sédimentaires avec une image de très haute définition pour préciser les nombreux flancs de sel et mieux comprendre les mécanismes de piège, de déformation et de faille près des interfaces sel-sédiment.

Grâce à l'expérience inégalée de CGG en matière d'imagerie TopSeis et OBN, ces données haut de gamme seront traitées au centre d'imagerie de Massy, où seront mises en oeuvre les toutes dernières technologies propriétaires de construction de modèles de vitesse et d'imagerie en profondeur, notamment l'inversion Time-Lag FWI (TLFWI) et l'inversion FWI, en vue d'obtenir un modèle de vitesse extrêmement précis et les meilleures images sismiques possibles.

Peter Whiting, SVP, Geoscience, EAME, CGG, a déclaré : "Ce contrat s'appuie sur notre partenariat technique réussi avec Lundin, fer de lance de plusieurs nouveaux concepts d'imagerie révolutionnaires pour répondre à leurs défis géologiques. Nous sommes impatients de livrer ces images de très haute définition et permettre à Lundin de mieux comprendre la géologie complexe du bassin de Nordkapp et d'opérer plus efficacement et en toute sécurité."