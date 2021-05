CGG : sanctionné après des comptes décevants

(Boursier.com) — CGG n'avait plus connu une telle déconvenue depuis plus d'un an. Le titre du groupe parapétrolier décroche de plus de 13% à 0,87 euro à la mi-journée, plombée par une publication trimestrielle jugée décevante par les analystes. L'Ebitda ajusté est ressorti inférieur aux estimations du consensus, la déception étant due à des ventes tardives plus faibles que prévu, mais aussi à des coûts plus élevés dans tous les segments, affirme DNB, à 'conserver' sur l'action. Portzamparc ('achat') note la génération de cash positive mais souligne aussi que les comptes sont en-deçà de ses attentes.