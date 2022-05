CGG : rouge vif après le point trimestriel

(Boursier.com) — CGG voit rouge à l'ouverture du marché parisien avec un titre qui trébuche de 8,8% à 1,08 euro. Le groupe parapétrolier a particulièrement déçu au premier trimestre mais a néanmoins maintenu sa guidance annuelle. Comme le souligne Portzamparc, la déception provient pour l'essentiel des activités Sensing and Monitoring, dont les ventes ont reculé de 70% sur le trimestre en raison d'un effet de base particulièrement défavorable et de ventes décalées au second semestre. Le management semble confiant dans sa capacité à rattraper sur le reste de l'année le retard pris sur le premier trimestre, souligne la maison de bourse, qui maintient à ce stade ses prévisions en dessous de la guidance de la société. Compte-tenu du parcours du titre (+85% YTD), Portzamparc dégrade le dossier à 'conserver'.