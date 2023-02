CGG : retenu pour une étude OBN en Norvège

(Boursier.com) — CGG et TGS annoncent avoir été conjointement attributaires d'un projet d'acquisition et d'imagerie d'une étude sismique multi-clients OBN (ocean bottom node) haute densité dans les zones de Balder et Ringhorne du plateau continental norvégien (NCS).

L'étude OBN de la Terrasse de Heimdal, située directement au nord de l'étude OBN d'Utsira en mer du Nord, couvrira une zone supplémentaire de 500 kilomètres carrés sous récepteurs (AUR), ce qui portera la couverture OBN multi-clients contiguë dans la région à 3.778 kilomètres carrés AUR. La zone d'étude couvre une partie mature de la mer du Nord, qui comprend les champs de Balder et Ringhorne, les découvertes d'Iving/Evra et d'Enniberg, ainsi que les zones d'exploration de proximité (ILX) environnantes pour des rattachements potentiels aux infrastructures existantes.

TGS sera l'opérateur tout au long de la phase d'acquisition et appliquera son expérience de gestion de programmes complexes d'acquisition fond de mer en mer du Nord et dans d'autres régions, dans le but de fournir des informations précieuses pour améliorer l'exploration dans cette partie du NCS.

CGG, le spécialiste mondial de l'imagerie OBN - fond de mer, appliquera sa technologie propriétaire de traitement et d'imagerie OBN, y compris l'inversion d'ondes complètes à décalage temporel (time-lag full-waveform inversion), pour créer un volume 3D de haute qualité qui améliorera la résolution et la définition structurelle de la géologie et des réservoirs complexes de cette région.

L'acquisition commencera en avril 2023, et les images finales sont prévues à la fin du deuxième trimestre 2024. Le projet est soutenu par un financement de l'industrie.