CGG remporte des contrats de gestion de données

(Boursier.com) — CGG Geoscience s'est vu attribué des contrats de gestion de données représentant un carnet de commandes d'environ 10 millions de dollars pour son activité Smart Data Solutions (SDS). "Dans le contexte actuel de l'industrie, ces contrats témoignent de l'importance accordée par nos clients à la digitalisation de leurs données et à leur valorisation", se félicite CGG.

Le contrat le plus important porte sur un accord-cadre mondial signé avec une entreprise internationale majeure du secteur de l'énergie, pour la digitalisation et le stockage pluriannuel des données existantes et la fourniture de services additionnels.