CGG : recule encore

CGG : recule encore









Crédit photo © CGG

(Boursier.com) — CGG corrige encore de 2,3% à 0,78 euro sur le marché parisien, sanctionné après des comptes nettement dégradés au deuxième trimestre. Le groupe parapétrolier a accusé une perte nette de 147 millions de dollars sur la période pour un chiffre d'affaires de 239 M$ contre 355 M$ un an plus tôt. L'EBITDAs ajusté des activités est ressorti à 76 M$, avant 7M$ de coûts cash non récurrents liés au plan Covid-19, en baisse de 56% sur un an. Le cash-flow net est ressorti négatif à hauteur de 77 M$.

"Le marché des géosciences a poursuivi sa détérioration ce trimestre, les clients redéfinissant leurs portefeuilles à la suite d'une nouvelle révision en baisse de leurs dépenses E&P (exploration et production)", a commenté Sophie Zurquiyah, directrice générale de CGG.

Le groupe disposait à fin juin de 546 millions de dollars de liquidités et de 626 M$ de dette nette.

"Sans surprise, CGG subit la réduction de dépenses de ses clients, et baisse lui-même ses coûts" a commenté Portzamparc qui visait jusqu'ici un cours de 1,24 euro sur le dossier et a réduit son objectif à 0,83 euro (converser).