CGG recule après les résultats

CGG recule après les résultats









Crédit photo © CGG

(Boursier.com) — CGG recule de 6% à 1,1 euro après la publication de résultats trimestriels négatifs avec une perte nette de 98 M$. L'EBITDAs des activités atteint 123 M$, en hausse de 3%, pour un chiffre d'affaires des activités de 271 M$, en baisse de 4%. Le consensus Factset tablait sur une perte nette de 29 M$ pour des revenus de 265 M$.

Dans la crise actuelle, la société explique se concentrer sur la gestion de sa liquidité, la réduction de ses investissements et des coûts cash, l'ajustement "si nécessaire" de son organisation et le maintien en parallèle de ses efforts de R&D. CGG dispose de 624 millions de dollars de trésorerie à fin mars et aucune dette obligataire à rembourser avant avril 2023.

A la suite de cette annonce, Odoo BHF vient de dégrader le titre à 'neutre' avec un objectif de 1,25 euro.