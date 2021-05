CGG : rechute de 10%

(Boursier.com) — CGG chute de 10% ce mercredi, de retour à 0,905 euro, alors que le groupe a dévoilé ses comptes du 1er trimestre avec en l'occurrence un chiffre d'affaires de 209 M$, un EBITDAs de 32 M$ et un résultat opérationnel de -14 M$. Le Chiffre d'affaires des activités de 213 M$ est ressorti en baisse de 21% d'une année sur l'autre. L'EBITDAs des activités est à 36 M$ et l'EBITDAs ajusté des activités à 39 M$, avec une marge de 19% liée au mix des activités.

Le Résultat opérationnel des activités ressort à -11 M$ et le Résultat opérationnel ajusté des activités -12 M$. Le résultat net du groupe s'inscrit à -81 M$.

La liquidité du groupe est de 407 M$ à fin mars 2021.

La dette brute avant IFRS 16 s'établit à 1 252 M$ à fin mars 2021 et la dette nette ressort à 845 M$.

"Suite à ce T1, CGG confirme ses guidances 2021 (croissance low single digit du CA, EBITDA stable et génération de cash positive)" souligne Portzamparc qui explique que le cash restera ainsi la priorité, avec une réduction anticipée des capex multi-clients et un effet BFR positif, ce qui se vérifie déjà au T1... "La bonne tenue des cours du pétrole, si elle se prolonge, pourrait conduire à un scénario plus agressif - elle se traduit déjà par de nombreux appels d'offres en Geosciences" poursuit l'analyste qui reste donc toujours à l'achat sur le dossier en visant un cours de 1,35 euros.