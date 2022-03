CGG rechute avec le pétrole

(Boursier.com) — CGG reste très volatil en bourse et retombe de 6% à 0,85 euro, alors que le baril rechute sous les 100$ le brent ce mardi midi, à l'écoute du reconfinement rapide de plusieurs (très) grandes villes chinoises. Parmi les derniers avis de brokers, Barclays a abaissé sa recommandation sur CGG à "sous-pondérer", contre "pondération en ligne" sur le groupe parapétrolier qui a publié un EBITDA des activités de 344 M$, en baisse de 4% sur un an et un taux de marge de 37%. L'Ebitda ajusté des activités est ressorti à 337 M$, assorti d'une marge de 36%.

Le cash-flow libre des activités poursuivies a atteint 201 M$, incluant 91 M$ provenant des produits de cession d'actifs (-39 M$ en 2020).

CGG vise cette année un chiffre d'affaires des activités en augmentation d'environ 10%, soutenu par une croissance du segment GGR d'environ 18% et une stabilité du segment Equipement sur l'année. CGG anticipe un chiffre d'affaires en baisse au premier trimestre en raison de ventes d'équipement plus faibles d'une année sur l'autre. La marge d'EBITDA des activités de CGG en 2022 devrait augmenter à hauteur d'environ 39-40% grâce au plein impact des économies de coûts, de la croissance des revenus et d'un mix d'activités plus favorable...