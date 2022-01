CGG : recherché après une cession d'actifs

(Boursier.com) — CGG s'adjuge 2,8% à 0,7 euro en début de séance à Paris. Le groupe parapétrolier est dopé par la finalisation de la vente des actifs de stockage physique et des services associés de son activité Smart Data Solutions à OASIS Group et à Access Information Management Corporation. Cette cession s'inscrit dans le cadre de la restructuration de CGG et notamment des cessions qui devraient rapporter plus de 130M$ sur 2021 (Multiphysics, Geosoftware, sale et lease back du siège social, Geosoftware...), souligne Portzamparc, à l''achat' sur le titre.