CGG : réagit favorablement à l'amélioration des comptes

(Boursier.com) — Sur le premier semestre 2022, le chiffre d'affaires des activités de CGG est de 393 M$, en hausse proforma de 14%sur un an. L'EBITDA des activités est de 164 M$ vs. 72 M$. .

Le résultat opérationnel des activités est de 61 M$ au lieu de -24 M$. Le résultat net du groupe est de -2 M$ contre -136 M$ au premier semestre 2021. Le cash-flow net s'élève à 13 M$.

La dette nette avant IFRS 16 est de 812 M$ à fin juin 2022.

Le ratio d'endettement, dette nette sur EBITDAs ajusté des activités, est de 2,1x à fin juin 2022, en baisse par rapport au 2,7x à fin mars 2022. Le titre grimpe de 6,5% ce vendredi à 0,87 euro. "Cette solide publication compense la déception du T1" commente Portzamparc pour qui le management apparaît très positif sur les perspectives du groupe "qui devrait bénéficier du redémarrage des dépenses des sociétés pétrolières et de la politique de diversification Beyond The Core menée par la société. Le titre CGG nous apparaît cependant actuellement bien valorisé" conclut l'analyste.