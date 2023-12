CGG : quels arguments pour 2024 ?

(Boursier.com) — CGG remonte de 2,5% à 0,564 euro sur le marché parisien ce mercredi, alors qu'Oddo BHF est repassé de 'neutre' à 'surperformance' sur le dossier avec un objectif ajusté de 0,95 à 0,90 euro. La stratégie de diversification mise en place par le groupe (Beyond the core business) commence à monter en puissance et devrait lui permettre à terme de réduire sa cyclicité... En réponse aux récentes publications du groupe parapétrolier qui a dévoilé des comptes en forte amélioration au troisième trimestre et a confirmé ses objectifs financiers pour l'exercice en cours, notamment une hausse d'environ 15% à 20% de son chiffre d'affaires des activités et une marge d'Ebitda ajusté des activités comprise entre 39% et 41%, les analystes continuent de s'ajuster...

De son côté, Kepler Cheuvreux avait auparavant remonté son objectif de cours de 1,3 à 1,5 euro et avait réitéré son avis 'achat'. Portzamparc était plus partagé compte tenu d'un faible niveau de CA en "après-ventes"... De quoi revoir ses prévisions de CA des activités avec une projection de marge d'Ebitda plus prudente, sous la guidance de la société à 38% contre 40%.