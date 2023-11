CGG : quel potentiel après les annonces ?

(Boursier.com) — CGG progresse de 0,6% à 0,683 euro sur le marché parisien ce mercredi après une séance très volatile hier en réponse aux publications du groupe parapétrolier qui a dévoilé des comptes en forte amélioration au troisième trimestre et a confirmé ses objectifs financiers pour l'exercice en cours, notamment une hausse d'environ 15% à 20% de son chiffre d'affaires des activités et une marge d'Ebitda ajusté des activités comprise entre 39% et 41%.

Parmi les réactions d'analystes, Oddo BHF a maintenu ses estimations de résultats et sa recommandation 'neutre' sur le titre avec une cible de 0,95 euro. La stratégie de diversification mise en place par le groupe (Beyond the core business) commence à monter en puissance et devrait lui permettre à terme de réduire sa cyclicité... Dans son échantillon de couverture, le courtier a néanmoins des titres avec des 'upside' plus importants (Vallourec et Schoeller Bleckmann +80%) d'où cette recommandation prudente (qui s'entend en relatif secteur).

De son côté, Kepler Cheuvreux a remonté son objectif de 1,3 à 1,5 euro et a réitéré son avis 'achat'.

Portzamparc est plus partagé compte tenu d'un faible niveau de CA en après-ventes... De quoi revoir ses prévisions de CA des activités avec une projection de marge d'Ebitda plus prudente, sous la guidance de la société à 38% contre 40%. L'analyste repasse malgré tout de 'conserver' à 'renforcer' en raison de la baisse récente du titre, en visant un cours de 0,75 euro contre 0,80 euro auparavant.