CGG publie un résultat net de 26 M$ au T4

CGG publie un résultat net de 26 M$ au T4









Crédit photo © CGG

(Boursier.com) — CGG publie une marge opérationnelle des activités de 18% et un résultat net de 26 M$ au T4. Le Chiffre d'affaires ressort à 426 M$ sur la période, le résultat opérationnel à 74 M$ et le résultat net à 26 M$. Le Chiffre d'affaires des activités est de 396 M$, en baisse annuelle de 9%.

Sur 2019, le chiffre d'affaires s'inscrit à 1.356 M$, le résultat opérationnel à 244 M$, le résultat net à (61) M$.

Le Chiffre d'affaires des activités s'inscrit à 1.400 M$, en hausse annuelle de 14%. L'EBITDAs des activités est de 721 M$, en hausse annuelle de 30%, marge de 51%. Le Résultat opérationnel des activités est de 247 M$, en hausse annuelle de 74% et marge de 18%. Le Résultat net des activités poursuivies est de 126 M$.

Le Cash-Flow libre des activités 2019, avant coûts de la dette, est ressorti à 434 M$ qui inclut 58 M$ de variation positive du besoin en fond de roulement et des provisions. Le Cash-Flow net 2019 est de 186 M$, incluant des investissements cash Multi Clients de 186 M$ avec un taux de préfinancement de 118% et des investissements industriels et de 'R&D' de 75 M$.

La Dette nette avant IFRS 16 est de 584 M$ à fin décembre, la liquidité de 610 M$ et le Ratio d'endettement dette nette / EBITDAs de 0,9x (avant IFRS 16).

Objectifs 2020

Chiffre d'affaires : croissance à un chiffre attendue, en milieu de fourchette, par rapport à un chiffre d'affaires 2019 retraité de 50 M$ des commissions de transferts exceptionnels et compte tenu d'un impact limité du Coronavirus (COVID-19). "Nous restons vigilants sur l'évolution de la situation sur nos activités et sur une révision possible par nos clients des plans E&P compte tenu de la volatilité du prix du pétrole" commente le groupe.

La marge d'EBITDAs est attendue autour de 50%, stable par rapport à celle de 2019 retraitée de l'impact des commissions de transferts exceptionnels.

La Marge opérationnelle est anticipée à hauteur de 15%, stable par rapport à une marge opérationnelle 2019 retraitée de l'impact des commissions de transfert exceptionnels et compte tenu d'amortissements multi-clients 2020 plus élevés à hauteur de 350 M$.

Investissements prévus à hauteur de de 365-400 M$, soit une augmentation de 100-125 M$ avec des Investissements cash Multi-clients en forte augmentation à 275-300 M$ et un taux de préfinancement de 75%, soutenus par un solide portefeuille de projets sécurisés et bien préfinancés. Investissements industriels et de 'R&D' en croissance de 90-100 M$.

Le Cash-Flow libre des activités sera d'environ 175-200 M$, prenant en compte une croissance des investissements de 100-125 M$ et une variation négative d'environ (80) M$ du besoin en fond de roulement en raison d'un retour à une saisonnalité normale avec de fortes ventes multi-clients et d'équipements au quatrième trimestre.

Cash-Flow net positif anticipé, après (70) M$ de coûts du plan 2021 et les coûts cash de la dette.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré : "En 2019, le Groupe a dégagé une forte performance financière et a franchi de nombreuses étapes stratégiques clés pour devenir une entreprise forte de ses collaborateurs, de ses données et de ses technologies. Cette année, nous souhaitons accroître notre différentiation technologique et asseoir notre croissance durable en intensifiant nos investissements, tout en veillant à nous ajuster si besoin aux conditions du marché. Nous voulons également continuer de générer une trésorerie positive. Le nouveau profil de CGG centré sur la technologie me rend confiante dans l'atteinte de nos objectifs stratégiques et financiers à l'horizon 2021."