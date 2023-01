CGG : projet de retraitement sismique 3D dans la marge équatoriale du Brésil

(Boursier.com) — CGG annonce ce jour le démarrage d'un nouveau projet de retraitement sismique 3D dans le bassin de Foz do Amazonas dans la marge équatoriale du Brésil. Ce projet, en amont de la mise aux enchères permanente, fait l'objet d'un financement de l'industrie et devrait s'achever fin 2023, avec des premières images dès le mois de juin. Le projet de retraitement sismique 3D de Foz do Amazonas fusionnera plus de 7700 km2 de données sismiques 3D publiques existantes dans le bassin de Foz do Amazonas.