CGG progresse après les annonces avec 2CRSi

(Boursier.com) — CGG et 2CRSi ont annoncé la signature d'un accord stratégique pour une nouvelle offre conjointe HPC et IA en tant que service (HPCaaS) pour répondre aux besoins des clients HPC et IA.

CGG et 2CRSi développeront conjointement de nouvelles solutions et de nouveaux services HPC, en alliant l'expertise de CGG dans l'exploitation de centres de calculs HPC optimisés pour des environnements de production et la compétence unique de 2CRSi dans la conception et la construction de serveurs informatiques écoénergétiques haute performance. "Les solutions et services qui en résulteront répondront à tous les besoins en matière de calcul intensif, allant des infrastructures HPC écoénergétiques aux offres HPC en tant que service (HPCaaS)", explique CGG.

Cet accord accélère la mise en oeuvre de la stratégie de CGG visant à étendre son offre HPCaaS et à tirer parti de son expertise scientifique et technique pour optimiser et gérer des algorithmes complexes et les jeux de données les plus exigeants.

CGG monte de 1,8% à 0,788 euro ce mercredi en bourse de Paris. Portzamparc rappelle que cet accord s'intègre dans la stratégie 'Beyond the Core' du groupe de se diversifier en dehors du secteur pétrolier avec comme objectif d'y réaliser 20% de son CA géoscience en 2025 (8% en 2022). L'analyste vise un cours de 0,8 euro avec un avis à "conserver".