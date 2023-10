CGG porte sa Capacité HPC Mondiale à 500 Pétaflops

(Boursier.com) — CGG fait part de l'ouverture de son nouveau centre HPC (High-Performance Computing) dans le sud-est de l'Angleterre. La capacité initiale du centre est de 100 pétaflops, ce qui porte le total mondial de la société à 500 pétaflops, soit un record dans l'industrie.

"Ce nouveau Hub HPC s'appuie sur des décennies d'innovation de CGG en matière de conception et d'exploitation de HPC industriels de grande capacité dédiés à l'industrie de l'énergie. Son environnement hautement optimisé est doté de l'infrastructure de refroidissement par immersion propriétaire de CGG, et s'appuie sur une énergie 100% renouvelable. Il reflète l'engagement de l'entreprise à répondre durablement aux demandes importantes des applications scientifiques et d'intelligence artificielle (IA) de haut de gamme", commente la société.

La clientèle croissante de CGG dans de nombreux secteurs technologiques bénéficiera des capacités informatiques spécialisées du Hub.