CGG : plus forte baisse en séance depuis au moins 20 ans

Crédit photo © CGG

(Boursier.com) — CGG a assuré lundi ne pas être dans une situation financière difficile et ne pas avoir besoin de l'aide de l'Etat pour faire face à la chute des cours du pétrole, selon les propos d'un porte-parole rapportés par Reuters ce matin.

Le titre CGG chute lundi de 35% autour de 1,30 Euro, sa plus forte baisse en une séance depuis au moins 20 ans. Le titre n'est plus très loin de plus bas historique à 1 euro touché en décembre 2018.

Le secteur pétrolier dans son ensemble est pénalisé par le plongeon de plus de 20% des cours du brut après la décision de l'Arabie saoudite de casser ses prix de vente et de prévoir une forte augmentation de sa production au moment où l'épidémie de coronavirus réduit significativement la demande mondiale.

"Nous ajusterons nos investissements en fonction du marché", a ajouté, le porte-parole précisant que CGG était moins exposé par le passé à une réduction des budgets d'exploration des grandes majors pétrolières induite par une chute des cours du pétrole.