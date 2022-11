CGG plonge après un 'faible' troisième trimestre

(Boursier.com) — CGG coule de près de 18% à 0,77 euro à l'ouverture du marché parisien, sanctionné après des résultats inférieurs aux attentes des analytes et une révision à la baisse de sa guidance 2022. Le titre n'avait plus connu une telle chute depuis mars 2020.

Le groupe parapétrolier a fait état d'un trimestre faible en raison de glissements de projets clients sur la fin d'année et 2023. Il a ainsi enregistré sur les trois mois clos fin septembre un chiffre d'affaires des activités de 217 M$, en baisse de 20% (-16% pro-forma sur un an), contre 253,3 M$ de consensus, et un EBITDAs des activités de 77 M$, en repli de 35%. Le cash-flow net est de -78 M$ sur la période, en raison notamment de 19 M$ de coûts cash liés à l'achat d'ION Software et de 40 M$ de variation négative du besoin en fonds de roulement et provisions principalement liés au segment SMO.

CGG anticipe désormais un chiffre d'affaires des activités 2022 autour de 900 M$, stable sur un an en proforma. L'EBITDAs des activités est attendu autour de 380 M$, en hausse de 10% sur un an et de 15% pro-forma, matérialisant une marge d'EBITDAs des activités en hausse à environ 42% grâce à un mix des activités plus favorable. En début d'exercice, le management visait un chiffre d'affaires des activités en augmentation d'environ 10%, et une marge d'EBITDA des activités d'environ 39-40%.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré : "tout au long de l'année, nous avons constaté un raffermissement de notre environnement de marché au niveau mondial, résultant en particulier d'un regain d'intérêt et d'activité offshore dans l'hémisphère occidental et onshore au MoyenOrient et en Afrique du Nord. Alors que ces conditions de marché plus favorables ont conduit à une accélération de l'activité commerciale, confirmant ainsi les anticipations d'un cycle haussier pluriannuel, les incertitudes macro et géopolitiques à court terme ont engendré une volatilité accrue et des décalages de certains projets des clients".