CGG, PGS et TGS annoncent un partenariat stratégique pour fournir un accès partagé à leurs données multi-clients

(Boursier.com) — CGG , PGS et TGS, les leaders en données géoscience multi-clients, annoncent ce jour un partenariat stratégique pour proposer à leurs clients un écosystème partagé donnant directement accès à leurs bibliothèques de données du sous-sol.

Cet écosystème indépendant, basé sur le cloud, offrira aux clients des trois sociétés, un point d'accès unique aux données multi-clients. Les clients pourront ainsi rechercher, trouver, visualiser et télécharger de manière interactive et en un seul endroit, tous leurs actifs du sous-sol et les droits associés.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré : "L'industrie des Géosciences n'avait jusqu'à présent aucun écosystème commun et indépendant d'accès aux données commerciales de l'industrie. Ce nouvel écosystème proposé par CGG, PGS et TGS est indépendant de toute plate-forme, permettant ainsi aux clients d'accéder à des données sismiques et géologiques multi-clients, où et quand ils veulent".

Une version bêta est prévue pour le premier trimestre 2021. Elle permettra aux clients propriétaires de données d'évaluer la technologie. Pendant cette période, d'autres fournisseurs de données multi-clients auront la possibilité de rejoindre ce partenariat.

Rune Olav Pedersen, Président & Directeur Général de PGS, a déclaré : "Le potentiel de ce partenariat est d'autant plus important qu'il s'appuie sur une approche collaborative, des données majeures et stratégiques et un objectif commun d'amélioration des services aux clients. La combinaison d'un accès direct à trois des plus grandes bibliothèques de données multi-clients en un seul endroit garantit une efficacité accrue, une plus grande facilité d'utilisation et une réduction des délais, et renforce la qualité des services proposés à nos clients dans le monde entier".

Le lancement de cet écosystème est prévu au cours du second semestre 2021. CGG, PGS et TGS ont l'intention d'élargir la portée du projet pour y inclure des fonctionnalités, des fournisseurs et des types de données supplémentaires.

Kristian Johansen, Directeur Général de TGS, a déclaré : "Soutenir de manière proactive les initiatives de transformation numérique de nos clients par le développement de cet écosystème collaboratif entre fournisseurs, unique en son genre et accessible depuis les bureaux de tous les utilisateurs, est une étape majeure et préalable à tout projet de modernisation futur des processus de travail avec nos clients dans le domaine des géosciences".