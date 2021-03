CGG : peu de réactions

CGG : peu de réactions









Crédit photo © CGG

(Boursier.com) — CGG recule de 1,4% sur les 1,10 euros ce vendredi, alors que le groupe a placé avec succès une offre d'obligations seniors garanties venant à échéance en 2027 d'un montant nominal total de 500 millions de dollars américains et portant intérêt au taux de 8,75% et d'obligations seniors garanties venant à échéance en 2027 d'un montant nominal total de 585 millions d'euros et portant intérêt au taux de 7,75%.

Les Obligations seront garanties sur une base senior par certaines filiales de CGG S.A. et seront émises au pair et devraient être émises le 1er avril 2021.

CGG a annoncé également la signature à la Date d'Emission d'un contrat de crédit renouvelable (RCF) super senior, d'un montant de 100.000.000 dollars américains garanti par les mêmes sûretés que les Obligations, et dont la détermination du prix est, en partie, liée aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Aucun tirage n'est prévu au titre du contrat de crédit renouvelable à la date de l'Offre...

"Cette levée de fonds permet d'allonger la maturité et de réduire le coût de la dette, de manière moins prononcée que prévu en raison de la dégradation par S&P de la note crédit à "CCC+" souligne Portzamparc. "Cette opération réduira malgré tout de plus de 25% (plus de 35 M$) les frais financiers de CGG" précise l'analyste qui vise un cours de 1,35 euro en restant à l'achat sur le dossier.