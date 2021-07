CGG : petit avertissement sur les résultats 2021

(Boursier.com) — Moins de trois semaines avant la publication de ses comptes du deuxième trimestre, CGG fait un point sur son activité et lance un petit avertissement sur ses résultats annuels. Le groupe parapétrolier devrait réaliser un chiffre d'affaires des activités d'environ 158 millions de dollars sur les trois mois clos fin juin. Dans le détail, les revenus du segment Géosciences sont prévus autour de 73 M$, ceux du segment Multi-Clients sont anticipés autour de 37 M$ en raison du décalage de ventes sur le second semestre et malgré l'intérêt commercial des clients, tandis que les recettes du segment Equipement sont prévues autour de 48 M$.

Le carnet de commandes des activités du Groupe au 1er juillet s'élève à 360 M$, en hausse de 4% sur un an.

Dans un contexte de prix du pétrole élevé mais cependant de retards dans les dépenses des clients, CGG anticipe en 2021 une reprise progressive trimestre après trimestre de l'activité Géosciences, une croissance d'environ 25% des ventes d'Equipements sur un an, des investissements cash Multi-Clients d'environ 165 M$ soutenus par un taux de préfinancement de plus de 75% et des après-ventes Multi-Clients moindres que prévu mais en hausse d'une année sur l'autre.

CGG anticipe ainsi désormais pour l'année 2021 un chiffre d'affaires des activités stable d'une année sur l'autre (contre une croissance à un chiffre visée auparavant) et un EBITDAs des activités d'environ 310 M$ (contre environ 361 M$ précédemment) en raison de la lente reprise des achats de données multi-clients notamment par les grandes compagnies internationales.

En revanche, la monétisation de certains actifs et la cession des activités destinées à la vente progressent bien et devraient être finalisées au début du quatrième trimestre. CGG s'attend ainsi à générer un cash-flow net positif en 2021.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG a déclaré : "au premier semestre 2021, la hausse du prix du pétrole ne s'est pas encore traduite par une reprise des ventes multi-clients, notamment aux grandes compagnies internationales. La demande pour nos technologies reste forte et bénéficiera à nos activités Géosciences et Equipements, ainsi qu'à nos programmes multi-clients en-cours bien positionnés dans les bassins sédimentaires les plus attractifs. Nous entrons progressivement dans un cycle positif marqué par une augmentation à venir des dépenses des clients sur nos marchés, notamment à la fin de cette année et en 2022".