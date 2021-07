CGG : pas encore convaincu ?

Crédit photo © CGG

(Boursier.com) — CGG recule de 1,9% ce mercredi à 0,61 euro après avoir annoncé ses comptes sur le premier semestre marqué par un Chiffre d'affaires de 380 M$, un EBITDAs de 88 M$ et un résultat opérationnel de (15) M$. Le Chiffre d'affaires des activités est ressorti à 370 M$, en baisse de 22% sur un an. L'EBITDAs des activités est de 78 M$ et l'EBITDAs ajusté des activités de 75 M$, soit une marge de 20% en raison du mix défavorable des activités. Le résultat opérationnel des activités s'inscrit à (18) M$ et le Résultat opérationnel ajusté des activités à (28) M$.

Le Résultat net du groupe est de (132) M$, soit une division par 2 de la perte nette du Groupe sur un an. Le Cash-Flow Net ressort à (27) M$ avant (39) M$ de frais associés au refinancement de la dette...

Bilan et liquidités à fin juin

L'activité de stockage physique de documents et données est désormais classée en tant qu'activité destinée à être cédée.

La vente de l'activité GeoSoftware progresse bien et la finalisation est attendue au quatrième trimestre 2021.

L'opération de cession location bail du siège de CGG se poursuit comme prévu et devrait être finalisée courant quatrième trimestre 2021.

Les liquidités sont de 385 M$ et les liquidités en numéraire de 285 M$ après réduction de la dette brute de 28 M$ lors du refinancement. La Dette nette - avant IFRS 16 - s'établit à 935 M$ à fin juin 2021.

Actualisation des objectifs financiers de l'année 2021

CGG anticipe en 2021 une reprise progressive trimestre après trimestre de l'activité Géosciences, une croissance d'environ 25% des ventes d'Equipements sur un an, des investissements cash Multi-Clients d'environ 165 Millions$ soutenus par un taux de préfinancement de plus de 75% et des après-ventes Multi-Clients moindres que prévu mais en hausse d'une année sur l'autre.

CGG anticipe pour l'année 2021 un chiffre d'affaires des activités stable d'une année sur l'autre et un EBITDAs des activités d'environ 310 Millions$ en raison de la lente reprise des achats de données multi-clients notamment par les grandes compagnies internationales.

La monétisation de certains actifs et la cession des activités destinées mis en vente progressent bien et devraient être finalisés au quatrième trimestre et contribuer à une génération positive de cash-flow net en 2021...

Portzamparc parle d'une publication "sans surprise"..."Le contexte de cours du pétrole est favorable au retour d'investissements E&P plus soutenus... Cet environnement de marché plus favorable devrait progressivement profiter à CGG" précise l'analyste qui va ajuster ses prévisions dans la foulée de la réunion de présentation de ce matin.