CGG : opération ciblée

Crédit photo © CGG

(Boursier.com) — CGG recule de 4% à 0,60 euro, alors que le groupe parapétrolier et Topicus.com Inc ont annoncé la signature d'un accord portant sur la vente de l'activité GeoSoftware. Cette transaction deviendra effective dès que les conditions prévues mutuellement dans l'accord seront remplies. "Cette opération s'inscrit dans la restructuration de CGG et, notamment, dans des cessions qui devrait rapporter plus de 130 M$ sur 2021 (Multiphysics, Geosoftware, sale et lease back du siège social, activité de stockage physique de documents et données...)" commente Portzamparc qui reste à l'achat en visant un cours de 0,81 euro.