CGG : nouveau programme dans le Golfe du Mexique

(Boursier.com) — CGG lance un nouveau programme de retraitement de données sismiques dans la zone à fort potentiel de Walker Ridge du Golfe du Mexique. Ce programme couvre environ 300 blocs OCS, dont deux zones prioritaires d'un vif intérêt pour l'industrie. Des technologies d'imagerie avancées propriétaires seront déployées pour optimiser le potentiel des données sismiques existantes et obtenir un changement radical de l'imagerie du sous-sol. Compte tenu des récentes découvertes et de la production avérée dans Walker Ridge, ce programme bénéficie d'un préfinancement important de la part des clients très actifs dans ce bassin. Les données retraitées des programmes anciens Walker Ridge (wide azimut) et StagSeis DEUX acquis par CGG fourniront une imagerie de haute qualité. Deux zones de découverte prioritaires bénéficieront d'un traitement accéléré, attendu respectivement en février 2021 et mai 2021, avant les résultats finaux prévus pour fin 2021.

"La formation prolifique de Wilcox historiquement difficile à imager en raison des chevauchements et plissements sous plusieurs couches épaisses de sel et des schistes, constitue la cible géologique de ce nouveau programme", ajoute le groupe. Pour mieux définir cette géologie complexe, CGG retraitera les données existantes à l'aide des techniques d'élimination des réflexions fantômes 3D, de suppression des multiples et des nouvelles technologies de pointe pour la modélisation des vitesses, incluant notamment l'inversion Time-Lag FWI et l'imagerie par FWI. Les résultats préliminaires des tests montrent déjà une amélioration significative de l'imagerie des plis sous le sel et de la continuité des réflecteurs au sein des cibles d'exploration de l'Éocène et du Paléocène, ajoute CGG.