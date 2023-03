CGG : nouveau directeur financier

(Boursier.com) — CGG annonce la nomination de Jérôme Serve en tant que directeur financier du Groupe. Jérôme Serve succèdera à Yuri Baidoukov qui a décidé de quitter la société pour des raisons familiales. La passation entre Jérôme Serve et Yuri Baidoukov durera jusqu'au départ de Yuri au 31 mars 2023.

"Je tiens à remercier Yuri pour sa fidélité et son engagement indéfectibles auprès du Groupe depuis 4 ans et demi. Pendant cette période, il a participé pleinement à la transformation et au développement de CGG ainsi qu'à son refinancement. Je suis ravie de l'arrivée de Jérôme Serve en tant que nouveau directeur financier et je sais pouvoir compter sur sa très solide expérience à l'international et sur son expertise pour continuer à développer le leadership de CGG", déclare Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG.

Jérôme Serve était depuis 2019, directeur financier de la division Intérieure de Forvia/Faurecia, où il a co-piloté le développement de nouvelles activités de croissance telles que le cockpit intelligent, dans un environnement macroéconomique complexe.